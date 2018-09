Das halbe Dutzend ist voll: Deutschlands Basketballer sind zum sechsten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei. Durch einen 112:98-Sieg gegen Israel im achten Qualifikationsspiel hat sich das DBB-Team in Leipzig vor mehr als 5.000 begeisterten Zuschauern vorzeitig das Ticket für die WM 2019 in China gesichert. Bester Werfer in den Reihen der deutschen Basketballer war einmal mehr NBA-Profi Dennis Schröder mit 30 Punkten.