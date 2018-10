Barmer-Hotline zur Zeitumstellung

Krankenkasse Barmer schaltet zur Zeitumstellung am Wochenende eine kostenlose Telefon-Hotline.

Menschen mit Schlafproblemen können Schäfchen zählen, das Handy aus dem Schlafzimmer verbannen, frische Luft ins Schlafzimmer lassen oder auch kurz vor dem zu Bett gehen nichts Schweres essen. Solche Tipps gibt es zuhauf. Dennoch wälzen sich viele nachts schlaflos in ihren Betten.

Ihnen bietet die Krankenkasse Barmer zur kommenden Zeitumstellung in der Nacht vom 27. auf den 28. Oktober eine Hotline zwischen 0 und 5 Uhr morgens an, also zur eigentlich besten Schlafenszeit. Die kostenlose Hotline steht allen Interessierten unter 0800 / 84 84 111 offen.