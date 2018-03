Barley bestellt Facebook ein

Justizministerin Katarina Barley will eine ausführliche Erklärung von Facebook zum Skandal um millionenfach angezapfte Nutzerprofile erzwingen. „Das europäische Facebook-Management muss zu diesem Skandal umfassend gegenüber der Bundesregierung Stellung beziehen“, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

„Dafür werde ich Vertreterinnen und Vertreter des Unternehmens in das Bundesjustizministerium laden.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass Nutzer in sozialen Netzwerken „gegen ihren Willen ausgeleuchtet werden, um sie ganz gezielt mit Wahlwerbung oder Hass gegen den politischen Gegner zu bombardieren“, kritisierte Barley. „Solche Wahlkampfmethoden sind eine Gefahr für die Demokratie.“ Hier müssten klare Regeln gelten.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte im Zuge des jüngsten Daten-Skandals am Mittwoch erstmals Fehler eingeräumt und Konsequenzen angekündigt. „We also made mistakes“, schrieb Zuckerberg in einer Nachricht auf seinem Facebook-Profil.