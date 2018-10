Am 10. Spieltag in Spaniens erster Fußball-Liga hat der FC Barcelona seinem Erzrivalen Real Madrid eine heftige Schlappe zugefügt. Barca vernaschte am Sonntag im Clasico vor heimischer Kulisse die Königlichen mit 5:1.

Dank des Dreiers führen die Katalanen die Tabelle weiter an und haben jetzt 21 Punkte auf dem Konto. Real findet sich nach der Niederlage auf Platz neun mit 14 Punkten im Tabellen-Mittelfeld wieder.