Barca und Liverpool mit Kurs auf CL-Halbfinale

Liverpool und Barcelona stehen nach klaren Siegen mit einem Bein im Halbfinale: In den Viertelfinal-Hinspielen der Fußball Champions League hat der FC Liverpool gegen Manchester City am Mittwochabend klar mit 3:0 gewonnen. Bereits in der ersten halben Stunde des Spiels erzielten die Reds alle drei Tore gegen ManCity. Salah, Oxlade-Chamberlain und Mané sorgten mit ihren Treffern für den souveränen Heimerfolg.

Der FC Barcelona schlug den AS Rom ebenso deutlich – mit 4:1. Zwei Eigentore der Italiener haben Barca zunächst 2:0 in Führung gebracht, ehe das dritte Tor von Pique dann wirklich auf das Konto des Teams um Superstar Messi ging. Zehn Minuten vor Spielende gelang Dzeko noch der Anschlusstreffer für die Römer, doch kurz vor Spielende sorgte Barcas Suarez für den 4:1-Endstand.