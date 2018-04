Barca und Celtic gewinnen vorzeitig Meistertitel

Der FC Barcelona hat sich drei Spieltage vor Saisonende zum 25. Mal den spanischen Meistertitel gewonnen. Für das Team um Superstar Lionel Messi ist es in der Primera División der siebte Meistertitel in den vergangenen zehn Jahren. Gut eine Woche nach dem Pokalsieg sicherte sich Barca am Sonntag damit zugleich zum achten Mal das Double.

Auch in Schottland steht bereits drei Spieltage vor Ende der Saison der Meister fest. Celtic Glasgow sicherte sich nach einem Heimsieg im Lokalderby gegen die Glasgow Rangers zum 49. Mal den schottischen Meistertitel. Für Celtic ist es der Gewinn der siebten Meisterschaft in Folge.