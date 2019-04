Barca Meister, Paris St. Germain verpasst Double

In Spaniens Fußball-Oberhaus, der Primera Division, steht seit Samstag der Meister 2018/2019 fest. Es ist der FC Barcelona. Barca ist damit zum 26. Mal Meister und kann nun weiter auf das spanische Double (Meister- und Pokalsieger) und sogar das Triple – Gewinn zweier nationaler und eines europäischen Titels – hoffen.

Die Katalanen stehen in gut vier Wochen im Pokalfinale („Copa del Rey“) in Spanien gegen den FC Valencia. Und auch in der Champions League ist das Team um Superstar Lionel Messi noch im Rennen. In der Königsklasse steht Barca im Halbfinale gegen den FC Liverpool.

Paris St. Germain verpasst Double

In Frankreich hat indes Paris St. Germain das Double verpasst. Der französische Meister 2018/2019 unterlag am Samstag im französischen Pokalfinale gegen Ligarivalen FC Stade Rennes mit 5:6 im Elfmeterschießen.