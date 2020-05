Banknoten kein Infektionsweg

„Die Wahrscheinlichkeit, sich mittels Bargeld anzustecken, ist geringer als bei vielen anderen Gebrauchsgegenständen des täglichen Lebens“, sagte Bundesbankvorstand Johannes Beermann in einem Pressegespräch mit dem Geldinstitut. „Von Banknoten und Münzen geht kein besonderes Infektionsrisiko für den Bürger aus“, so Beermann weiter.

René Gottschalk, Infektiologe und Leiter des Gesundheitsamts der Stadt Frankfurt am Main, sieht das Risiko einer Übertragung des Coronavirus über Banknoten als nicht gegeben an. „Es ist im Prinzip völlig egal, wie lange Krankheitserreger auf Oberflächen überleben können. Entscheidend ist, ob es ein Infektionsweg ist“, sagte er bei dem Pressegespräch. Der Infektionsweg sei bei Banknoten nicht gegeben, so der Experte.