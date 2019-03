Mindestens 19 Menschen sind am Donnerstag bei einem großen Brand eines 19-stöckigen Hochhauses in der bangladeschischen Hauptstadt Dhaka ums Leben gekommen. Dutzende Menschen seien bei dem Feuer in einem Bürogebäude in einem exklusiven Geschäftsviertel der Millionenmetropole verletzt worden, teilte die örtliche Feuerwehr mit.