Bambis 2019 in Baden-Baden verliehen

Der Medienpreis Bambi wurde am Donnerstagabend verliehen – 2019 erstmals in Baden-Baden. Zum bereits 71. Mal wurden die goldenen Rehkitze vergeben. In insgesamt 18 Kategorien gab es Auszeichnungen.

Der Bambi in der Kategorie „Shooting Star“ ging an Shirin David. Max Giesinger wurde bei der Gala mit dem „Publikums-Bambi“ ausgezeichnet. Weitere Preisträger sind auch Königin Mathilde der Belgier, Schauspielerin Naomi Watts und Sängerin Sarah Connor.

Überblick Preisträger Bambi 2019