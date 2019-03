Bambi zieht nach Baden-Baden um

Der Medienpreis Bambi wird in diesem Jahr zum ersten Mal in Baden-Baden vergeben. Das spektakulärste Medienereignis Deutschland wird im Festspielhaus der badischen Metropole über die Bühne gehen. „Wir freuen uns außerordentlich, die Gastgeberstadt für die nächste Bambi-Verleihung sein zu dürfen“, sagte Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen.

Die goldenen Rehkitze werden in diesem Jahr zum 71. Mal verliehen. Das glamouröse Ereignis findet am 21. November in der Kurstadt statt. In den vergangenen Jahren fand die Verleihung des wichtigsten Medienpreises Deutschlands immer in Berlin statt, zuvor in wechselnden Städte.