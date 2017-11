„Bambi“ in Berlin verliehen

Am Donnerstagabend wurden zum 69. Mal die Bambis verliehen. Bei der gut dreistündigen Gala in Berlin erhielt der australische Schauspieler Hugh Jackman ein goldenes Rehkitz für seine Leistungen in der Kategorie „Entertainment“. Der chinesische Künstler und Regimekritiker Ai Weiwei bekam den Medienpreis in der Sparte „Mut“. Mit dem Millenniums-Bambi wurde Alt-Bundespräsident Joachim Gauck geehrt.

Sänger Tom Jones erhielt den Bambi in der Kategorie „Legende”. Der ehemalige Box-Weltmeister Wladimir Klitschko bekam den Preis in der Kategorie „Sport” überreicht. Und noch ein Kraftpaket wurde mit einem Bambi in der Kategorie „Unsere Erde“ und Standing Ovations geadelt: Arnold Schwarzenegger.

Als bester Film wurde „Willkommen bei den Hartmanns“ mit einer Trophäe ausgezeichnet. Der Film setzte sich gegen „Grießnockerlaffäre“ und „Mein Blinddate mit dem Leben“ durch. Heino Ferch und Alicia von Rittberg wurden mit dem Schauspiel-Bambi national ausgezeichnet. Alle Bambi-Preisträger im Überblick:

Sonderpreis der Jury: Der Film „Aus dem Nichts“ von Fatih Akin mit Diane Kruger

Schauspieler national: Heino Ferch („Allmen“ und „Spuren des Bösen“)

Schauspielerin national: Alicia von Rittberg („Charité“)

Film national: „Willkommen bei den Hartmanns“

Entertainment: Hugh Jackman

Musik national: Helene Fischer

Comedy: Monika Gruber

Sport: Wladimir Klitschko

Legende: Tom Jones

Fashion: Claudia Schiffer

Millennium: Joachim Gauck

Mut: Ai Weiwei

Publikumsbambi Moderation: Kai Pflaume

Unsere Erde: Arnold Schwarzenegger und Melati und Isabel Wijsen („Bye Bye Plastic Bags“)

Stille Helden: Krankenschwester Waltraud Hubert

Die goldigen Rehe werden jedes Jahr von der Hubert Burda Media Group verliehen. Er soll Menschen mit Visionen und Kreativität ehren, deren Erfolge und Leistungen sich im abgelaufenen Jahr in den Medien widerspiegelten.