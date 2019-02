Das halbe Dutzend ist voll: Zum sechsten Mal in seiner Vereinsgeschichte hat Brose Bamberg den deutschen Basketball-Pokal bei den Männern gewonnen. In einem packenden Finale setzten sich die Franken gegen Alba Berlin am Sonntag knapp mit 83:82 (44:37) durch und sicherten sich damit den Pokalsieg 2019.

Die Hauptstädter gehen damit wie bereits im Vorjahr leer aus. 2018 hatte Berlin das Finale gegen die Basketballer des FC Bayern München verloren.