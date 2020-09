Bahncard 25 im Oktober günstiger

Sonderangebot der Deutschen Bahn (DB) im Oktober: Die BahnCard 25 ist dann bereits für 24,90 Euro (2. Klasse) bzw. 69,90 Euro (1. Klasse) erhältlich.

Mit ihr gibt es 25 Prozent auf alle Super Spar-, Spar- und Flexpreise des Fernverkehrs sowie auf bestimmte Angebote des Nahverkehrs. Die verbilligte BahnCard gilt ein Jahr lang und ist vom 1. bis 31. Oktober 2020 erhältlich.

„Dieser Preis ist eine Einladung: an alle, die bislang noch aufs Auto setzen – oder dies aktuell wieder tun … Eine so günstige BahnCard lohnt sich oft schon ab der ersten Fahrt“, so Michael Peterson, Vorstand DB Fernverkehr.