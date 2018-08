Bahn will Glasfasernetz öffnen

Die Deutsche Bahn will nicht nur Passagiere auf ihrem Schienennetz befördern, sondern auch Daten – und zwar neben den Gleisen. Dort verlaufen auf Zehntausenden Kilometern Schächte, in denen auf weiten Strecken bereits Glasfaserkabel liegen. Bislang benötigt die Bahn diese Infrastruktur, um den Zugverkehr zu steuern.

Wie der „Spiegel“ in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, will Sabina Jeschke, seit einem Jahr Digitalvorstand der Bahn, dieses Netz für den Breitbandausbau in Deutschland anbieten. Derzeit sucht die Bahn offenbar nach einem Partner in der Telekommunikationsbranche. Das Angebot dürfte großes Interesse finden.

Denn die Mobilfunkbetreiber suchen dringend nach Glasfaserverbindungen im Land, um das neue 5G-Mobilfunknetz aufzubauen. Die Empfangsstationen dieses ultraschnellen Funknetzes benötigen zum Datentransfer eben jene Breitbandkabel und -schächte der Bahn. Anfang 2019 will die Bundesnetzagentur die 5G-Frequenzen versteigern. Dabei stellt sich unter anderem das Problem, dass der Glasfaserausbau in Deutschland nicht vorankommt.