Bahn stellt Fernverkehr ein

Bahnkunden müssen sich heute bundesweit auf Verspätungen und Ausfällen von Zügen einstellen. Die Gewerkschaft EVG hat nach gescheiterten Lohnverhandlungen mit der Deutschen Bahn (DB) von 5 bis 9 Uhr zu Warnstreiks aufgerufen. Bei internationalen Verbindungen können auch Nachbarländer Deutschlands von den Arbeitsniederlegungen betroffen sein.

Der Warnstreik der EVG hat dazu geführt, dass der Fernverkehr vorübergehend bundesweit eingestellt wurde, teilte der Konzern mit. Auch der Regionalverkehr sei durch den Warnstreik in allen Regionen bundesweit massiv betroffen. Die S-Bahnen in München, Frankfurt am Main und Berlin fahren nur noch vereinzelt.

Die DB empfiehlt Kunden im Fernverkehr, die flexibel reisen können, auf den morgigen Tag auszuweichen. Die DB erstattet Tickets und Reservierungen kostenlos, wenn streikbedingt die Reise nicht wie geplant möglich ist. Die DB hat für Kunden eine kostenfreie Sonderhotline geschaltet.