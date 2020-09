Bahn startet kostenloses WLAN

Die Deutsche Bahn (DB) bringt mit ihrem neuen, kostenlosen Internetangebot „WIFI@DB“ ein zusammenhängendes WLAN-Netzwerk an den Start.

Die komplette ICE-Flotte, mehr als 100 Bahnhöfe, alle DB Lounges, erste Regionalzüge und Busse sind bereits angeschlossen, teilte die DB mit.

WIFI@DB sei etwa an den Hauptbahnhöfen in Berlin, München, Köln und Hamburg verfügbar, aber auch in Westerland auf Sylt, Straubing und Trier.

Bis Ende 2020 verfügen insgesamt mehr als 130 Bahnhöfe über das neue Angebot. Auch die IC-Züge, die gerade mit WLAN ausgestattet werden, erhalten direkt WIFI@DB. 2021 sollen dann mehrere hundert Regionalzüge und Busse folgen.