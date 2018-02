Bafta-Preise für „Three Billboards“, Kritik an Kates Outfit

«Three Billboards Outside Ebbing, Missouri» ist der große Gewinner bei der Verleihung der als Baftas bekannten Britischen Filmpreise. Das in neun Kategorien nominierte, britisch-amerikanische Drama wurde als bester Film ausgezeichnet und bekam insgesamt fünf Preise, darunter für das beste Drehbuch, den besten Nebendarsteller (Sam Rockwell) und die beste Hauptdarstellerin (Frances McDormand).

Der britische Schauspieler Gary Oldman erhielt wie erwartet den Bafta als bester Hauptdarsteller für seine Rolle als früherer britischer Premierminister Winston Churchill in dem Drama «Die dunkelste Stunde». Zur besten Nebendarstellerin wurde Allison Janney («I, Tonya») gewählt. Derzwölfmal nominierte Fantasy-Film «The Shape Of Water» bekam drei Preise. Unter anderem wurden Regisseur Guillermo del Toro als bester Regisseur und der französische Komponist Alexandre Desplat für seine Filmmusik ausgezeichnet.

Der auch für einen Oscar nominierte deutsche Spezieleffekte-Designer Gerd Nefzer erhielt gemeinsam mit drei Kollegen den Bafta für die besten visuellen Effekte im Science-Fiction-Epos «Blade Runner 2049». Der deutsche Komponist Hans Zimmer, der in der Kategorie Filmmusik sowohl für «Blade Runner 2049» als auch für das Kriegsdrama «Dunkirk» nominiert war, ging leer aus.

Herzogin Kate erntet Kritik für dunkelgrünes Kleid

Herzogin Kate steht wegen ihrer Kleiderwahl bei der Verleihung der britischen Bafta-Awards in der Kritik. Die schwangere Herzogin von Cambridge erschien am Sonntag in einem dunkelgrünen Kleid mit schwarzem Gürtel auf dem roten Teppich des Filmpreises. Die meisten anderen Frauen, darunter die Schauspielerinnen Jennifer Lawrence, Angelina Jolie und Margot Robbie, kamen ganz in Schwarz. Ähnlich wie schon bei der Verleihung der Golden Globes wollten sie damit ihre Solidarität mit der «Time’s Up»-Initiative zeigen, die sich gegen Diskriminierung von Frauen einsetzt.

Auf Twitter wurde das Outfit umgehend kontrovers diskutiert. Einige User verteidigten sie: Angehörigen der Königlichen Familie seien politische Stellungnahmen untersagt. Dieses Argument jedoch wollten viele nicht gelten lassen: «Das ist keine politische Sache, das ist eine Frauen-Sache», schrieb eine Userin.

Auch in den Medien wird der Auftritt diskutiert. Während viele Online-Portale das Kleid der Herzogin als Boykott oder Bruch des «Time’s Up»-Dresscodes sehen, interpretiert etwa die Online-Ausgabe der «Vanity Fair» den Auftritt als einen Kompromiss: Kate sei es mit dem dunkelgrünen Kleid und dem schwarzen Gürtel gelungen, sich an das königliche Protokoll zu halten und trotzdem Stellung zu beziehen.