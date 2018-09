Bäumer glaubt an Hilfe durch Pferde

Die Schauspielerin Marie Bäumer hat beruflich neues Terrain betreten und bietet nun Mediationskurse mit Pferden an. „Sie können uns so viel geben, sie sind sensibel und haben eine riesige Fähigkeit zur Empathie“, sagte Bäumer der Zeitschrift „Gala“ (37/2018). Studien belegten, dass man über Berührungen des Pferdes Heilung erfahren könne.

Nehme man über die Haut Verbindung zu dem Tier auf, löse das Blockaden, so die Schauspielerin. Sie selbst habe das erlebt, als sie sich „mit nacktem Oberkörper“ auf ein Pferd gelegt habe. In ihrem Atelier lade sie alle ein, dies ebenfalls zu tun, so Bäumer. Die Mediationskurse der Schauspielerin finden 2019 in Bayern statt.