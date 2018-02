Berlinale verkündet heute dei Gewinner: Bei der 68. Berlinale werden am heutigen Samstagabend in Berlin die Bären verliehen. 19 Filme konkurrieren in der Hauptstadt um die Trophäen – darunter sind vier Streifen aus Deutschland im Bären-Rennen. Der Goldene Bär wird für den besten Film vergeben. Im vergangenen Jahr gewann die ungarische Liebesgeschichte „On Body and Soul“ von Regisseurin Ildiko Enyedi.