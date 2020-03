Bachelor Sebastian Preuss hat seine finale Rose

… an keine „Lady“ verteilt. 22 flirt- und kampfbereite Single-Damen haben in den vergangenen zwei Monaten um das Herz des begehrten 29-jährigen Rosenkavaliers gebuhlt.

Doch am Ende konnte keine der Ladys dem diesjährigen Bachelor Sebastian Preuss den Kopf verdrehen – auch nicht die beiden Finalistinnen Wioleta (28) und Diana (22). Im Finale bekam somit niemand der Ladys die letzte Rose überreicht.

Am Ende der 10. Staffel konnte sich der Profi-Kickboxer und Unternehmer nicht für seine Mrs. Right entscheiden und reiste deshalb ohne eine neue Liebe in seine Heimat München zurück.