Babynamen 2017: Marie und Maximilian am häufigsten vergeben

Zwei Klassiker waren 2017 die beliebtesten Babynamen. Eltern wählten am häufigsten Marie und Maximilian. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Sophie/Sofie und Maria sowie Alexander und Paul. Für die Liste wertete die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) die Daten von bundesweit rund 700 Standesämtern aus.

Wie im Vorjahr ist Marie somit Erstplatzierte bei den Mädchen und hat ihren bislang knappen Vorsprung vor Sophie weiter ausgebaut. Bei den Jungen hat der Vornamen Maximilian Elias von der Spitzenposition verdrängt und steht damit zum wiederholten Mal auf dieser Position. Neu in den Top 10 der am häufigsten vergebenen Vornamen sind Luisa und Felix, die Johanna und Luca verdrängt haben.

Nach Angaben der GfdS geht die Entwicklung der deutschen Vornamenlandschaft weiterhin in Richtung kurzer, androgyner Namen. Mit Ausnahme von Maximilian und Alexander, die im Alltag allerdings oft als Kurzformen Max(i) und Alex begegnen, sind die Namen der Top 10 vergleichsweise kurz.

Sowohl bei Mädchen- als auch bei Jungennamen sind Konsonantenhäufungen wie in Brigitte oder Gerhard nur selten anzutreffen, dem gegenüber steht ein Reichtum an sogenannten Hiaten, dem Zusammentreffen mehrerer Vokale in verschiedenen Sprechsilben, z. B. bei Luis und Elias. Teils bestehen die Namen aus kaum mehr als dem Hiat, wie bei Mia und Noah. Auf einem kurzen Namen ballt sich also durch den Einsatz vieler Vokale und verhältnismäßig weniger Konsonanten eine hohe Klangfülle. Dadurch wirken die Jungen- und Mädchennamen weicher und androgyner – die Geschlechter nähern sich einander in der Namengebung immer weiter an und Gender wird abgeschwächt.

Von der GfdS wurden 2017 unter anderem die Vornamen Cartier, Pacino und Chaplin bestätigt. Abgelehnt hingegen wurden Lucifer, Batman, vom Meer und Pinocchio.