Avicii hat angeblich Selbstmord begangen

Der in der vorletzten Woche überraschend verstorbene schwedische DJ Avicii hat offenbar Selbstmord begangen. Das berichtet das US-Promiportal „tmz“ unter Berufung auf mehrere Quellen. Demnach habe sich der Star-DJ mit einer Glasscherbe die Pulsadern aufgeschnitten.

Avicii der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß, war am 20. April tot in seinem Hotelzimmer im Oman gefunden worden. Er wurde nur 28 Jahre alt. Zu seinen größten Hits gehören „Levels“ und „Wake me Up“.

Der frühe Tod Aviciis wird von vielen Musikgrößen als großer Verlust bezeichnet, nicht nur für die schwedische sondern auch für die internationale Musik. Weltkünstler wie Madonna, Robbie Williams, Kygo und Wyclef Jean haben nach Aviciis Tod ihre tiefe Trauer ausgedrückt.