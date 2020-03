Autos und Kfz-Teile „Made in in Germany“ wurden im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt am häufigsten ausgeführt.

2019 wurden Kraftwagen und Kraftwagenteile im Wert von 223,0 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert. Damit waren Autos und Kfz-Teile wieder Deutschlands wichtigste Exportgüter.

Auf den Rängen zwei und drei folgten Maschinen mit einem Wert von 194,5 Milliarden Euro und chemische Erzeugnisse im Wert von 118,1 Milliarden Euro.