Autofarben grau/silber, schwarz und weiß 2018 top

Autokäufer in Deutschland haben beim Kauf eines Neuwagens 2018 wieder ganz überwiegend zu den klassischen Farben Grau/Silber, Schwarz und Weiß gegriffen. Wie der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitteilte, wurden in diesem Jahr in diesen drei Farben mehr als 75 Prozent aller Neuwagen ausgeliefert.

Grau beziehungsweise Silber bleibt auch in diesem Jahr unangefochten die häufigste Autofarbe. 29,5 Prozent aller Neuwagen werden in einem der zahlreichen Grau- und Silbertöne lackiert. Das ist ein Prozentpunkt mehr als 2017. Auf Platz 2 bleibt Schwarz mit einem Anteil von 24,7 Prozent. Jedes fünfte neue Auto kommt in Weiß zu seinem Käufer (20,9 Prozent).

Gleichzeitig haben Rot und Blau wieder etwas an Attraktivität gewonnen, ihr Anteil stieg von zusammen 16,8 Prozent auf 17,7 Prozent. Damit wird der Automobilmarkt 2018 zumindest ein kleines bisschen bunter.

Blau wird nach Grau, Schwarz und Weiß am vierthäufigsten nachgefragt. Der Anteil dieser Farbe liegt bei 10,5 Prozent. Nach Blau folgt Rot auf Platz 5 mit 7,2 Prozent. Weitere Farben spielen nur eine sehr untergeordnete Rolle. In Gelb, Orange und Grün wurde jeweils nur rund 1 Prozent der Neuwagen lackiert.