Australian Open: Kenin triumphiert

Tennis-Spielerin Sofia Kenin triumphiert beim Finale der Frauen bei den Australian Open. In Melbourne siegte die 21 Jahre alte US-Amerikanerin gegen die Spanierin Garbine Mugurzuza in einem hochklassigen Endspiel in drei Sätzen.

Kenin ab Montag Weltranglisten-Siebte

Am Ende hieß es 4:6, 6:2 und 6:2 zu Gunsten von Sofia Kenin. Für die US-Sportlerin ist es der erste Titelgewinn bei einem Grand-Slam-Turnier. Mit dem Sieg holt Kenin erstmals eine Platzierung in den Top 10 der Weltrangliste – ab Montag wird sie auf Platz 7 gelistet werden.