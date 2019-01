Australian Open: Djokovic lässt Nadal keine Chance

Tennisspieler Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Der 31 Jahre alte Weltranglisten-Erste setzte sich am Sonntag im Finale in Melbourne gegen den Spanier Rafael Nadal deutlich in drei Sätzen mit 6:3, 6:2 und 6:3 durch. Der Serbe holte sich damit bereits in seinem siebten Finale in Melbourne den siebten Titel und ist nun alleinige Rekordsieger des Turniers.

Zudem erhöhte er die Zahl seiner Grand-Slam-Titel auf 15. Damit liegt Djokovic nur noch zwei Titel hinter Nadal, der bisher 17 Grand-Slam-Turniere für sich entscheiden konnte. Spitzenreiter ist Roger Federer, der bei bei 20 Grand-Slam-Turnieren erfolgreich war. In diesem Jahr war der Schweizer bei den Australian Open allerdings überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden.