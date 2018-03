Außenminister Maas wirbt für EU-Reform

Am gestrigen Mittwochmittag wurden die neuen Minister im Bundestag vereidigt. Noch am Abend reiste der neue Bundesaußenminister Heiko Maas zum französischen Nachbarn. Bei seinem Antrittsbesuch in Paris hat Maas für eine neue deutsch-französische Dynamik in der Europapolitik geworben. Deutschland werde sich zügig mit den Vorschlägen Frankreichs zur Reform der EU auseinandersetzen, sagte Maas seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian in Paris.

„Dass ich heute unmittelbar nach der Amtsübergabe nach Paris reise, zeigt, welch hohen Stellenwert die intensive Zusammenarbeit mit Frankreich für uns in Deutschland hat. Frankreich ist unser engster bilateraler Freund und Partner“, so Maas Kurz vor seiner Abreise nach Paris.

Deutschland und Frankreich wollen Europa gemeinsam stärken. Dabei geht es gleichzeitig darum, auch alle anderen Mitgliedsstaaten eng einzubinden und den Zusammenhalt der EU als Ganzes zu stärken.