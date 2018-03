Ausnahmen für EU bei US-Strafzöllen

Die Europäische Union (EU) und mehrere weitere Länder sollen nach Angaben der US-Regierung vorerst von den geplanten Strafzöllen auf Stahl und Aluminium befreit bleiben. Das sagte der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer am Donnerstag bei einer Anhörung im US-Senat.

Auf Nachfrage des demokratischen Senators Ron Wyden bestätigte Lighthizer ausdrücklich, dass am Freitag die Strafzölle für eine Reihe von Ländern nicht in Kraft treten würden. Es sei der Wille des Präsidenten, dass diese Länder ausgenommen würden. Schon bislang bekannt war, dass Kanada und Mexiko, mit denen die USA das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) abgeschlossen haben, ausgenommen sind, auch Australien hatte bereits eine Sondervereinbarung getroffen. Neu aufgenommen in den Kreis der privilegierten Länder werden neben „Europa“, womit Lighthizer wohl die Europäische Union meint, auch Brasilien, Argentinien und Südkorea.

Der neue Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hatte sich nach Gesprächen in den USA bereits zu Beginn der Woche zuversichtlich gezeigt, einen Handelskrieg zwischen den USA und der EU noch zu vermeiden. „Einigung ist möglich, wenn wir wollen!“, sagte Altmaier am Dienstag. Damit dürfte der wichtigste Leidtragende nun China sein. Spätestens ab Freitag wollen die USA neue Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium erheben. Die EU hatte ihrerseits Strafzölle zur Vergeltung angekündigt.

Deutsche Wirtschaft erleichtert über US-Kehrtwende

Die deutsche Wirtschaft reagiert erleichtert auf den US-Verzicht auf Strafzölle gegen Europa. „Es hat sich gelohnt, dass Bundesregierung und EU-Kommission in Washington geschlossen vorstellig geworden sind“, sagte Eric Schweitzer, Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND/Freitagausgaben).

„Die vorläufige Ausnahme der EU von den Strafzöllen ist aber allenfalls ein kleiner Etappensieg. Noch ist die Gefahr eines Handelskrieges nicht gebannt.“ Der aktuelle Verhandlungserfolg bedeute jedoch „eine Atempause und bietet die Chance zu weiteren Gesprächen über die Akzeptanz globaler Regeln“. Schweitzer sagte, selbst wenn sich der Konflikt nur auf die USA und China konzentrieren sollte, würden deutsche Unternehmen nicht außen vor bleiben.

„Wir sind in beiden Märkten stark präsent, etwa mit Niederlassungen oder Joint Ventures“, so der DIHK-Präsident. „Zölle und Protektionismus zwischen diesen Wirtschaftsgiganten ziehen uns automatisch mit rein.“

Neue US-Strafzölle gegen chinesische Produkte

Nachdem die EU und weitere Länder von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wurden, hat US-Präsident Donald Trump indes weitere Zölle auf chinesische Produkte angekündigt. Dies betreffe Importe im Wert von bis zu 60 Milliarden US-Dollar, sagte Trump am Donnerstag in Washington. Unmittelbar danach unterzeichnete er ein Memorandum, mit dem die konkrete Ausarbeitung der Maßnahmen angeordnet wurde. Er betrachte den chinesischen Staatschef persönlich als Freund, aber der Handelsbilanzüberschuss Chinas sei aus dem Ruder gelaufen, so Trump.