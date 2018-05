Ausgetanzt bei Let’s Dance 2018: Iris Mareike Steen ist raus

Für Iris Mareike Steen und Tanzpartner Christian Polanc, die von der Jury 17 Punkte für ihre Salsa bekamen (plus 3 Punkte für den Discofox-Marathon), riefen nach der 8. Live-Show von „Let’s Dance 2018“ am gestrigen Freitag nicht genug Zuschauer an. Sie mussten den Tanzwettbewerb verlassen. „Schade, aber es war eine wunderbare Zeit und hat viel Spaß gemacht“, sagte Iris Mareike Steen nach dem Tanz-Aus.

DSDS-Gewinnerin Marie Wegener sang „Königlich“

Daniel Hartwich führte gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. In der Jury vergaben Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González die Punkte. Showact der Live-Show am gestrigen Freitagabend war die Gewinnerin der 15. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ Marie Wegener (16). Die jüngste DSDS-Siegerin aller Zeiten sang „Königlich“ (Komponist: Dieter Bohlen).