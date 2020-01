Ausbreitung des Coronavirus

Trotz massiver Gegenmaßnahmen breitet sich in China das neuartige Coronavirus weiter aus. In ganz China ist die Zahl der Todesfälle auf mindestens Fünfzig gestiegen, etwa zweitausend Menschen sind mit dem Virus infiziert.

Um die Ausbreitung der Lungenkrankheit zu stoppen haben die Behörden die Bewegungsfreiheit der Menschen teils stark eingeschränkt. Zahlreiche Städte wurden komplett abgeriegelt. Mehr als 40 Millionen Menschen stehen in China praktisch unter Quarantäne.

In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan wurde Anfang des Jahres das Coronavirus vom Typ 2019-nCoV – auch bekannt als Wuhan-Virus – erstmals nachgewiesen. Das neue Virus kann zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen.

Auch in Europa sind die ersten Virus-Fälle nachgewiesen worden. In Frankreich wurden insgesamt drei Patienten positiv getestet. In Singapur, Vietnam, Südkorea, Thailand, Taiwan, Japan, Nepal, Malaysia, Australien, Kanada und den USA wurden ebenfalls bereits Infizierte festgestellt.