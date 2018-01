Aus N24 wird Welt – ab 18. Januar

Am 18. Januar 2018 ist es soweit – aus N24 wird zu WELT. Der Fernsehsender für Nachrichten und Zeitgeschehen, der zum Axel-Springer-Konzern gehört, bekommt nun auch den Zeitungsnamen. Wenn N24 am Donnerstagfrüh ab 3 Uhr „WELT heißt, wird die Idee eines einzigartigen journalistischen Angebotes unter einer Marke Wirklichkeit. Kommunikativ sind wir in einer beneidenswerten Situation. Zwei starke und erfolgreiche Marken bekennen sich zu ihrer Zusammengehörigkeit, tragen künftig einen Namen, schaffen so maximale Orientierung“, sagte Kristina Faßler, General Manager Marketing & Commercial Sales WELT.