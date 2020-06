Am Sonntag hat es in der Fußball-Bundesliga zwei Spiele gegeben. Der FC Augsburg gewinnt am Nachmittag beim FSV Mainz 05 mit 1:0.

Am Abend spielten noch der FC Schalke und Bayer 04 Leverkusen. Die Partie zwischen den Königsblauen und der Werkself endete 1:1-Unentschieden.