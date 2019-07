Auf Hitzewelle folgen nun Unwetter

Nach der Hitzewelle die Hoch „Yvonne“ in den vergangenen Tagen brachte folgt nun Tief „Vincent“ zum Wochenende mit teils heftigen Unwettern im Gepäck. Für weite Teile Deutschlands werden nach Extrem-Temperaturen schwere Unwetter vorhergesagt.

Bereits ab dem Mittag werden schwere Gewitter mit heftigem Starkregen in ganz Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz sowie jeweils der Südhälfte von NRW und Hessen erwartet, teilte der Deutsche Wetterdienst am Samstag mit.

In ganz Ostdeutschland sowie dem Saarland wird das gleiche etwas abgeschwächt ab dem Abend erwartet. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen hingegen soll es meist freundlich und trocken bleiben, so der Wetterdienst.

Im niedersächsischen Lingen war vor wenigen Tagen mit 42,6 Grad ein neuer Hitzerekord in Deutschland aufgestellt worden. Es ist der höchste je in Deutschland gemessene Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung.