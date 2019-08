Am zweiten Spieltag der in der 2. Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Heidenheim am Sonntag 2:2-Unentschieden gegen den VfB Stuttgart gespielt. Erzgebirge Aue hat mit 3:2 gegen den SV Wehen Wiesbaden gewonnen. In der Parallelbegegnung gewann der SV Darmstadt 98 mit 2:0 gegen Holstein Kiel.

Am Montagabend wird der zweite Spieltag mit der Partie Nürnberg gegen den Hamburger SV abgeschlossen. Die Begegnung wird am Abend um 20.30 Uhr angepfiffen.