Aue holt Remis in Dresden

Am zehnten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga haben sich Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Das erste Tor des Spiels schoss Philipp Riese in der 24. Minute für die Gastmannschaft. Der Ausgleichstreffer der Dresdner lies keine Minute auf sich warten: Moussa Kone schob den Ball nach einer Vorlage von Aias Aosman unter Martin Männel hindurch ins linke Eck.

Nicolai Rapp sah in der 54. Minute nach einem Foul an dem Dresdner Patrick Möschl Gelb-Rot. In der Parallel-Begegnung gewann der SV Sandhausen gegen den FC Ingolstadt 04 mit 4:0.