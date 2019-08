Audi Cup: FC Bayern verliert Finale

Der FC Bayern München hat das Finale im Audi Cup verloren. Der Rekordmeister unterlag am Mittwochabend im Endspiel dem englischen Premierklub Tottenham Hotspur in der Allianz Arena mit 5:6 im Elfmeterschießen. Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es vor fast 70.000 Zuschauern 2:2-Unentschieden gestanden.

An diesem Samstag (03.08.2019) gastieren die Münchner zum Supercup bei Vizemeister Borussia Dortmund. Gespielt wird im Dortmunder Signal Iduna Park, Anpfiff ist um 20.30 Uhr.

In gut zwei Wochen startet dann die Fußball-Bundesliga in die Saison 2019/2020. Die Münchner eröffnen zu Hause die 57. Bundesliga-Saison gegen Hertha BSC Berlin am Freitagabend (16.08.2019).