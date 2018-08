„Auch in diesem Jahr füllen sich die Staats- und Sozialkassen stärker als erwartet … Wo aber ist das Geld am besten aufgehoben? … Die Regierungen – allen voran die große Koalition im Bund – pochen daher darauf, selbst am besten zu wissen, was mit den überreichlichen Steuer- und Beitragseinnahmen zu geschehen habe. Es zeichnet sich aber schon ab, dass ein großer Teil der Überschüsse weder zur Schuldentilgung noch zu anderweitiger langfristiger Vorsorge genutzt wird, sondern fehlverwendet wird für kurzsichtige Klientelpolitik. Unternehmen und Bürger sollten das nicht zulassen und Teile der Steuer- und Beitragsüberschüsse für sich beanspruchen … Die Politik muss „ihre“ Überschüsse mit denen teilen, die sie erwirtschaftet haben.“