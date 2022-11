Attraktive Gegner zugelost bekommen: In den Play-offs der Europa League (EL) trifft Union Berlin auf Ajax Amsterdam. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Bayer Leverkusen muss gegen AS Monaco ran. Der SC Freiburg ist als einer der Gruppensieger aus der Vorrunde bereits fürs EL-Achtelfinale qualifiziert.