Atletico Madrid hat am Mittwochabend in der estnischen Hauptstadt Tallinn den europäischen Supercup gegen Real Madrid gewonnen. Im Madrider Stadtderby setzte sich der Europa-League-Sieger in einer hochklassigen Partie gegen den Champions-League-Gewinner am Ende deutlich mit 4:2 nach Verlängerung durch.

Nach 2010 und 2012 ist es für Atletico der dritte UEFA-Supercup-Titel. Die Königlichen verpassten hingegen den dritten Supercup-Gewinn in Serie.