Asylzahlen: Bilanz 2017 – weniger Asylsuchende

Knapp 187.000 neue Flüchlinge wurden 2017 in Deutschland registriert. Rund 100.000 weniger als noch im Jahr zuvor. Die meisten Asylsuchenden kamen aus Syrien, gefolgt vom Irak und Afghanistan. Am meisten Asylanträge von Januar bis Dezember 2017 wurden in Nordrhein-Westfalen gestellt, gefolgt von Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen.

Auch die Zahl der Asylanträge ist insgesamt zurückgegangen auf knapp 223.000, wie das Bundesinnenministerium am Dienstag mitteilte. 2016 lag die Zahl der Asylanträge mehr als dreimal so hoch.

Auch der Rückstau von Asylverfahren wurde laut Bundesinnenminister auf den Stand von 2013 abgebaut. Das entspricht noch rund 68.000 Asylverfahren. „In der Krise ist es gelungen erfolgreich umsteuern und auf die wirklich historische Herausforderung für unser Land erfolgreich zu reagieren“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière.