Asyl-Masterplan: Halber Punkt fehlt zur Umsetzung

Der Streit in der Union in Sachen Asylpolitik schwelt weiter. Im Asylstreit mit der Schwesterpartei CDU spricht Bundesinnenminister Horst Seehofer jetzt auch von einem möglichen Ende der Koalition. Er handele bei der Flüchtlingspolitk mit der vollen Rückendeckung seiner CSU, ließ Seehofer heute in einen Interview mit der „Passauer Neuen Presse“ (Online-Ausgabe) wissen. „Wenn man im Kanzleramt mit der Arbeit des Bundesinnenministers unzufrieden wäre, dann sollte man die Koalition beenden“, sagte Seehofer.

Gleichzeitig verteidigte der Bundesinnenminister seinen sogenannten Masterplan für strengere Asylregelungen. Nur er und die Bundeskanzlerin kennen ihn und Merkel habe mit „62 1/2 von 63 Punkten kein Problem. Bei dem ausstehenden halben Punkt wird aus einer Mickey Maus ein Monster gemacht“, so Seehofer.