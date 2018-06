Der deutsche Astronaut Alexander Gerst („Astro-Alex“) ist an Bord der ISS angekommen. Die Sojus-Kapsel dockte am Nachmittag gegen 15 Uhr deutscher Zeit an der internationalen Raumstation ISS an. Das Manöver lief automatisch ab und klappte reibungslos.

„Astro-Alex“ soll gut ein halbes Jahr bis etwa Mitte Dezember auf der ISS bleiben. Während seinem Aufenthalt im All sollen mehr als zweihunder wissenschaftliche Experimente durchgeführt werden.