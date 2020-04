Arztbesuch für Krankschreibung

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am Freitag (17. April) in Berlin beschlossen, dass die wegen der Corona-Epidemie befristete Ausnahmeregelung zur telefonischen Feststellung von Arbeitsunfähigkeit bei leichten Atemwegsbeschwerden am 19. April 2020 nicht mehr verlängert wird.

Damit gilt ab Montag, 20. April 2020 wieder, dass für die ärztliche Beurteilung, ob eine Versicherte oder ein Versicherter arbeitsunfähig ist und eine entsprechende Krankschreibung erhält, eine körperliche Untersuchung notwendig ist.