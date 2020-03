Art-Invest Real Estate hat die Hotelkette GHOTEL von der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA übernommen. Die Gruppe mit Sitz in Bonn betreibt 3- und 4-Sterne-Hotels an 17 Standorten und soll auch nach der Übernahme weiterhin eigenständig am Markt agieren.

Der Fokus der Hotelkette GHOTEL hotel & living liegt auf Hotels für Business-Kunden im 3- bis 4-Sterne-Bereich. Sie betreibt derzeit 15 Hotels verschiedener Marken und zwei Apartmenthäuser in ganz Deutschland und in Salzburg.