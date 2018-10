Art-Invest Real Estate und i Live kooperieren

Die i Live Holding II GmbH in Aalen gibt den Einstieg von Art-Invest Real Estate, eine Beteiligung der Zech Group, als strategischer Partner bekannt. Pünktlich zur EXPO REAL melden die beiden Unternehmen den Vertragsschluss, welcher künftig eine strategische Minderheitsbeteiligung der Art-Invest Real Estate bei der i Live Holding II GmbH vorsieht und eine Partnerschaft begründet, um Chancen im derzeitigen Marktumfeld bei der Entwicklung und des Betriebs von Immobilienprojekten zu nutzen. Beide Unternehmen können nicht nur ihr Know-How in der Projektentwicklung bündeln und erweitern, sondern profitieren auch durch die Spezialisierung der i Live im Bereich des Co-Livings und deren Verknüpfung mit Wachstumsthemen der Art-Invest Real Estate. Die Unternehmen erwarten, dass die Transaktion nach Freigabe durch die Kartellbehörden zum Ende des 4. Quartals 2018 abgeschlossen sein wird.

„Die Art-Invest Real Estate ist ein idealer Partner für uns und die künftige Zusammenarbeit reflektiert den Wunsch beider Partner, neue Immobilienprojekte zukunftsfähig und nachhaltig zu gestalten“, fasst Amos Engelhardt, Gründer und Geschäftsführer der i Live Holding II GmbH, zusammen. „Als Partner nun die Art-Invest Real Estate gewonnen zu haben, ermöglicht uns Zugriff auf ein beeindruckendes Netzwerk in der Immobilienentwicklung und die Umsetzung weiterer visionärer Projekte. Nicht nur im Segment der Micro Apartments und Serviced Apartments sondern auch in ganz neuen Bereichen, die das Leben der Zukunft in urbanen Städten betreffen“, so Engelhardt.

Dr. Markus Wiedenmann, CEO der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co KG, sieht der Kooperation mit Freude entgegen: „Mit den Bereichen des Micro Livings und den noch in der Planung befindlichen Projekten ergänzt I Live unser Portfolio im Bereich Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Wohnimmobilien. Wir freuen uns durch diese Partnerschaft gelebte und durchmischte Quartiere entwickeln zu können und gemeinsam neue innovative Wege zu gehen.“

Bisherige Beteiligungen und Unternehmungen der Art-Invest Real Estate zeigen bereits die Orientierung an den Zukunftstrends in der Immobilienbranche. Moderne Arbeitswelten, smarte Datennutzung für Gebäude und deren Nutzer sowie langfristige Investments und Fonds tragen zum Erfolg bei.

Die i Live Gruppe steht wie Art-Invest Real Estate und die Zech Group für visionäre Impulse und innovative Lösungen in der Wohnwirtschaft. Dabei hat sich die i Live Gruppe in den letzten Jahren im Bereich „Micro Living“ einen Namen in ganz Deutschland gemacht. Insbesondere da urbanes Wohnen mit dem i Live Community Concept nicht nur Wohnraum bietet, sondern mit Mehrwertleistungen für Mieter eine „Heimat auf Zeit“ ermöglicht. Das Unternehmen schafft damit nicht nur Vorteile für Mieter, sondern auch mit diesem besonderen Betreiberkonzept die Voraussetzungen für eine hohe Auslastung und somit nachhaltige Investments für Kapitalanleger. Die i Live Gruppe stellt ihre Leistungen auf der laufenden Leitmesse der Expo Real Estate in München erstmals mit einem eigenen Auftritt vor.