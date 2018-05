Art-Invest Real Estate und CESA schließen Joint-Venture

Art-Invest Real Estate und die CESA Unternehmensgruppe haben ein Joint Venture für die gemeinsame Entwicklung des Areals Holzmarktstraße 3-5 in Berlin-Mitte geschlossen. Das Projektareal befindet sich in exponierter Lage direkt an der Jannowitzbrücke zwischen Mediaspree und Alexanderplatz.

Achaz v. Oertzen, Geschäftsführer der CESA Unternehmensgruppe, begrüßt den Zusammenschluss: „Wir freuen uns sehr, in gemeinsamer Partnerschaft mit der Art-Invest Real Estate städtebaulich und konzeptionell ein bedeutungsvolles Bauvorhaben in Berlin-Mitte planen und entwickeln zu können.“

Das Bauvorhaben wird sich mit seiner architektonisch ansprechenden Gestaltung städtebaulich in die Umgebung integrieren. Die Planung sieht eine Büronutzung vor. In den Erdgeschossflächen wird ein gastronomisches Angebot sowie Einzelhandel realisiert, um einen lebendigen öffentlichen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Lena Brühne, Niederlassungsleiterin der Art-Invest Real Estate in Berlin, ist von dem Standort absolut überzeugt: „In dieser aufstrebenden Lage möchten wir flexible Bürolösungen anbieten, die speziell auf die Herausforderungen aus digitaler Transformation und der sich verändernden Arbeitsplatzkonzepte eingehen. Der optimale Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr durch den angrenzenden S- und U-Bahnhof Jannowitzbrücke und der besondere Blick über die Spree runden die Lage ab.“