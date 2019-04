Art-Invest kauft Stuttgarter Ibis Styles Hotel

Art-Invest Real Estate hat das Ibis Styles Hotel Stuttgart für seinen „Core Budget Hotel-Fonds“ erworben. Der Ankauf des im Bad Cannstatter Zentrum gelegenen Hotels erfolgte von der D² REAL ESTATE GmbH. Das Objekt wird mit einem langfristigen Mietvertrag mit der Success Hotel Group erworben. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

„Das Ibis Styles in Bad Cannstatt ist seit vielen Jahren erfolgreich am Markt etabliert und überzeugt mit einem attraktiven Konzept und der vorteilhaften Mikrolage sowohl Geschäfts- als auch Freizeitreisende. Wir freuen uns, mit diesem weiteren Erwerb für unseren „Core Budget Hotel-Fonds“ die Zusammenarbeit mit der Success Hotel Goup auszubauen“, erläutert Dr. Peter Ebertz, Geschäftsführer und Head of Hotels bei der Art-Invest Real Estate, die Transaktion.

Das 1993 eröffnete und in den vergangenen Jahren umfangreich renovierte Hotel verfügt über 156 Zimmer, vier Konferenzräume, ein Restaurant inklusive Außenbereich, eine Bar und 78 Tiefgaragenstellplätze. Stuttgart als einer der attraktivsten deutschen Sekundärstandorte profitiert von einer wachsenden und diversifizierten Nachfrage aus dem touristischen und geschäftlichen Segment. Der Standort des Hotels zeichnet sich im Besonderen durch die in näherer Umgebung ansässigen Unternehmen wie Mahle, Daimler oder EnBW sowie den unterschiedlichen Veranstaltungsstätten, wie dem Festgelände Cannstatter Wasen oder die Mercedes Benz Arena, aus.

Mit dem Ankauf des Ibis Styles Stuttgart konnte nach Kiel, Hamburg und Bayreuth bereits das vierte Ibis Styles in den Fonds erworben werden und die bereits bei den Hotels in Kiel und Hamburg bestehende Zusammenarbeit mit der Success Hotel Group ausgebaut werden. Der Käufer wurde bei dieser Transaktion rechtlich von der 3A Partner Immobilieninvestment, Recht und Strategie, technisch von der Drees & Sommer GmbH sowie kaufmännisch von der Hotour Hotel Consulting GmbH beraten.