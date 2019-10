Art-Invest kauft Düsseldorfer Büroimmobilie Kennedydamm

Art-Invest Real Estate ist seit Anfang September neuer Eigentümer der Büroimmobilie Kennedydamm 15-17 im Stadtteil Derendorf in der Rheinmetropole Düsseldorf. Das Objekt bietet rund 13.974 m² Mietfläche und ist mit dem Mieter IT.NRW langfristig an das Land Nordrhein-Westfalen vermietet.

Das in 1984 errichtete Objekt erstreckt sich über zwei Gebäudeteile; Kennedydamm 15 mit 5.537 m² und Kennedydamm 17 mit 7.872 m² Mietfläche. Beide Gebäudeteile verfügen über eine eigene Tiefgarage sowie Außenstellplätze. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Beraten wurden beide Vertragsparteien von Savills Imobilien Beratungs GmbH im Rahmen eines Exklusivmandats des Verkäufers.

„Wir freuen uns, mit diesem sanierten Objekt in diesem äußerst bedeutenden Teilmarkt unser erstes Investment getätigt und mit IT.NRW einen langfristigen Partner als Mieter gewonnen zu haben. Wir sehen im Kennedydamm ein hohes Potenzial an zukunftsfähigen Immobilien und blicken den umfangreichen Entwicklungen, die damit einhergehen, mit Spannung entgegen“, so Arne Hilbert, Geschäftsführer bei Art-Invest Real Estate.