Arjen Robben beendet seine Karriere

Mittelfeldspieler Arjen Robben vom FC Bayern München beendet seine Karriere. Damit hat der 35 Jahre alte Profifußballer Klarheit über seine fußballerische Zukunft geschaffen. Robben kickte rund zehn Jahre für den Deutschen Rekordmeister. Zuvor stand er bei Real Madrid und dem FC Chelsea unter Vertrag.

„Ich habe beschlossen, meiner Karriere als Fußballprofi ein Ende zu setzen“, sagte Robben. Es sei „ohne Zweifel die schwierigste Entscheidung“, die er in seiner Karriere getroffen habe, so der 35-Jährige weiter.

21 Titel hat Arjen Robben seit 2009 mit dem FC Bayern gewonnen. Der niederländische Fußball-Star machte mehr als 300 Pflichtspiele für die Münchner, in denen über 140 Tore erzielte. Gut ein Fünftel davon alleine in der Champions League. Höhepunkt in Robbens Fußball-Karriere war der Titelgewinn in der Königsklasse 2013.

Mit den Bayern wurde Robben insgesamt acht Mal Deutscher Meister und fünf Mal DFB-Pokalsieger. Zuletzt holte er in der abgelaufenen Bundesliga-Saison das Double aus Deutscher Meisterschaft und DFB-Pokal. 2014 wurde Robben mit den Bayern FIFA-Klub-Weltmeister und im gleichen Jahr UEFA-Supercup-Sieger.